PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Beerfelden: Zwei Warenautomaten im Visier Krimineller/Wer kann Hinweise geben?

Oberzent (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (20.08.) gerieten ein Milch- und ein weiterer Warenautomat im Walterbachweg in das Visier Krimineller. Die Unbekannten brachen die Automaten auf und entwendeten die Kasseneinsätze. Durch ihr rabiates Vorgehen verursachten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand zudem einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei dem Beamten des Kommissariats 41 in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 11:03

    POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Dienstag (19.08.), in der Zeit zwischen 18.30 und 21.30 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über die Wohnungstür in die Räume in einem Wohnhaus in der Lortzingstraße ein. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren