POL-DA: Oberzent-Beerfelden: Zwei Warenautomaten im Visier Krimineller/Wer kann Hinweise geben?
Oberzent (ots)
In der Nacht zum Mittwoch (20.08.) gerieten ein Milch- und ein weiterer Warenautomat im Walterbachweg in das Visier Krimineller. Die Unbekannten brachen die Automaten auf und entwendeten die Kasseneinsätze. Durch ihr rabiates Vorgehen verursachten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand zudem einen Schaden von mehreren tausend Euro.
Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei dem Beamten des Kommissariats 41 in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.
