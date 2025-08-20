PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal: Mutterschaf entwendet
Polizei sucht Zeugen

Modautal (ots)

Kriminelle nahmen eine Stallbox in der Straße "In der Grünn" ins Visier und entwendeten vom dortigen Vereinsgelände ein weibliches Schaf mit dunkler Wolle. Zwischen Donnerstagabend (14.8.) etwa 22.00 Uhr und Freitagmorgen (15.8.) etwa 8.30 Uhr verschafften sie sich Zugang zum Stall und nahmen das Tier der Rasse "Ouessant" an sich. Zurückgeblieben ist das Lamm des Schafes, um das sich nun der Verein kümmert.

Zeugen, denen im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Kommissariat 41 in Dieburg, unter der Telefonnummer 06071/96560 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
