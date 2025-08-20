Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal: Mutterschaf entwendet

Polizei sucht Zeugen

Modautal (ots)

Kriminelle nahmen eine Stallbox in der Straße "In der Grünn" ins Visier und entwendeten vom dortigen Vereinsgelände ein weibliches Schaf mit dunkler Wolle. Zwischen Donnerstagabend (14.8.) etwa 22.00 Uhr und Freitagmorgen (15.8.) etwa 8.30 Uhr verschafften sie sich Zugang zum Stall und nahmen das Tier der Rasse "Ouessant" an sich. Zurückgeblieben ist das Lamm des Schafes, um das sich nun der Verein kümmert.

Zeugen, denen im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Kommissariat 41 in Dieburg, unter der Telefonnummer 06071/96560 zu melden.

