Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Nach Attacke mit Bierflasche auf Unbekannten/Polizei sucht Zeugen

Raunheim (ots)

Am Sonntagnachmittag, den 3. August 2025, gegen 15.45 Uhr, wurde der Polizei von Zeugen im Schnelser Weg, in Höhe der Schrebergärten, wenige Meter von dem dortigen Pumptrack entfernt, eine Schlägerei zwischen insgesamt drei Männern gemeldet.

Einer der Männer wäre nach Angaben der Zeugen von den anderen beiden Unbekannten mehrfach mit Fäusten geschlagen worden. Zudem wurde eine Bierflasche auf dessen Kopf zerschlagen und das Opfer am Boden liegend von dem Duo getreten. Der Verletzte wurde von den beiden Angreifern anschließend weggebracht. Die beteiligten Personen haben sich in einer osteuropäischen Sprache unterhalten und waren ganz offensichtlich angetrunken. Die alarmierte Polizeistreife konnte am Tatort später eine zerbrochene Bierflasche und Blutspuren feststellen. Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen konnten weder die beiden Angreifer noch der attackierte Mann identifiziert werden.

Der Angegriffene trug hellblaue Jeans mit weißen Elementen und eine schwarze Jeansjacke. Einer der Angreifer war etwa 35 bis 45 Jahre alt, hat eine Halbglatze mit Narben und trug ein hellblaues T-Shirt, dunkle Jeans und dunkle Schuhe. Sein Begleiter war sportlich, kräftig und hat braune Haare. Er trug eine lange dunkle Jacke.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung der an der Tat beteiligten Personen beitragen können, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 41 der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell