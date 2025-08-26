PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Fahren ohne Führerschein - 15-Jähriger verursacht Verkehrsunfall

Herne (ots)

Polizeibeamte haben am Montag, 25. August, einen jungen Autofahrer (15) gestellt, der einen Unfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Der Herner war zu schnell und ohne Führerschein unterwegs.

Nach bisherigem Stand war der 15-jährige Herner gegen 15.50 Uhr mit einem Pkw auf der Rökenstraße unterwegs, als er mit überhöhter Geschwindigkeit in den Wendekreis einfuhr. Dort verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum. Leicht verletzt versuchte der Jugendliche von der Örtlichkeit zu flüchten, konnte jedoch kurze Zeit später von der Polizei gestellt werden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Herner seinen Angehörigen übergeben.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 40.000 Euro. Das Auto und das Handy des jungen Herners wurden sichergestellt.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache sowie zum Halter des Fahrzeugs dauern an.

