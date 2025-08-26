Polizei Bochum

POL-BO: Kollision zwischen Notarztwagen und Pkw - Zwei Personen leicht verletzt

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 25. August, im Kreuzungsbereich Westring / Behrensstraße, an dem ein Notarztwagen der Feuerwehr beteiligt war, wurden zwei Personen leicht verletzt.

Der Notarztwagen war auf dem Weg zu einem Einsatz und befuhr gegen 10.20 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn den Westring in Richtung Recklinghausen. Im Kreuzungsbereich Behrensstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Auto einer 76-jährigen Hernerin.

Bei dem Verkehrsunfall zogen sich sowohl die Autofahrerin als auch die Notärztin (43), die als Beifahrerin in dem Einsatzfahrzeug gesessen hatte, Verletzungen zu. Sie wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Notarztwagens (44) blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell