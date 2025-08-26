PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Kollision zwischen Notarztwagen und Pkw - Zwei Personen leicht verletzt

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 25. August, im Kreuzungsbereich Westring / Behrensstraße, an dem ein Notarztwagen der Feuerwehr beteiligt war, wurden zwei Personen leicht verletzt.

Der Notarztwagen war auf dem Weg zu einem Einsatz und befuhr gegen 10.20 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn den Westring in Richtung Recklinghausen. Im Kreuzungsbereich Behrensstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Auto einer 76-jährigen Hernerin.

Bei dem Verkehrsunfall zogen sich sowohl die Autofahrerin als auch die Notärztin (43), die als Beifahrerin in dem Einsatzfahrzeug gesessen hatte, Verletzungen zu. Sie wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Notarztwagens (44) blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 20:54

    POL-BO: Rollerfahrer (17) bei Kollision mit ausparkendem Auto schwer verletzt

    Bochum (ots) - In Bochum-Kornharpen kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin beim Zurücksetzen mit einem Rollerfahrer kollidierte. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr am Montagnachmittag, 25. August, gegen 16 Uhr ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Bochum auf der Kornharpener Straße in Richtung "Auf der Prinz". ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:35

    POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

    Herne (ots) - Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei ein Handyfoto und fragt: Wer kennt diesen Mann? Das Foto finden Sie hier: https://duesseldorf.polizei.nrw/fahndung/178354 Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht. Der auf dem Foto abgebildete Mann soll am 1. Februar 2025 gegen 13.05 Uhr in Herne eine gefährliche Körperverletzung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren