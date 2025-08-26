Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Folgenschwerer Abholservice - Mann will Freundin abholen und muss ins Gefängnis

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat gestern Abend an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 32-Jährige muss für 45 Tage ins Gefängnis.

Der 32-Jährige wollte eigentlich nur seine Freundin abholen und nach Hause bringen. Diese war bei der Grenzkontrolle an der Autobahn 30 erwischt worden, als sie trotz Drogenkonsums hinter dem Steuer eines Autos saß. Verantwortungsbewusst machte er sich daher auf den Weg, um sie von der Bundespolizei abzuholen.

Doch bei einer Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der 32-Jährige Pole selbst per Haftbefehl gesucht wurde. Er war 2024 rechtskräftig wegen gemeinschaftlichen Diebstahls in besonders schweren Fall verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Geldstrafe in Höhe von 1.350 Euro zu bezahlen oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 45 Tagen zu verbüßen.

Da der Mann den offenen Geldbetrag nicht bezahlen konnte, wurde er von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

