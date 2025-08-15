PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - Mann muss ins Gefängnis

Twist (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 35-Jährige sitzt jetzt im Gefängnis.

Der Mann wurde gegen 12:15 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Fahrer eines polnischen Transporters in der Kontrollstelle an der Bundesstraße 402 in Twist durch Bundespolizisten kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Polen ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt worden. Da er den haftbefreienden Betrag von 1.200 Euro nicht bezahlen konnte, muss er nun für knapp drei Wochen ins Gefängnis.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Pressestelle
Marcel Fehr
Telefon: 0152 38904147
E-Mail: pressestelle.badbentheim@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

