BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - Mann muss ins Gefängnis

Twist (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 35-Jährige sitzt jetzt im Gefängnis.

Der Mann wurde gegen 12:15 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Fahrer eines polnischen Transporters in der Kontrollstelle an der Bundesstraße 402 in Twist durch Bundespolizisten kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Polen ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt worden. Da er den haftbefreienden Betrag von 1.200 Euro nicht bezahlen konnte, muss er nun für knapp drei Wochen ins Gefängnis.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

