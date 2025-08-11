Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Verdacht der Körperverletzung - Frau muss in Untersuchungshaft

Osnabrück (ots)

Eine 48-Jährige ist in der Nacht zum Freitag im Hauptbahnhof Osnabrück von der Bundespolizei verhaftet worden. Gegen sie lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Der Frau wird unter anderem Körperverletzung vorgeworfen. Sie sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Die 48-Jährige fiel einer Streife der Bundespolizei gegen 1:32 Uhr in einem Personentunnel des Osnabrücker Hauptbahnhofs auf und wurde einer Kontrolle unterzogen. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass die Syrerin von der Justiz gesucht wurde. Ihr wird Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Beleidigung und Sachbeschädigung zur Last gelegt. Da sie zur Hauptverhandlung nicht erschienen war und auch eine polizeiliche Vorführung erfolglos blieb, hatte das zuständige Gericht die Untersuchungshaft angeordnet und Haftbefehl gegen die Frau erlassen. Außerdem interessierte sich die Justiz in einem weiteren Fall für ihren derzeitigen Aufenthaltsort.

Die Verhaftete wurde am Freitagvormittag einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

