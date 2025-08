Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: International gesuchter Drogenhändler bei Grenzkontrolle festgenommen

Twist (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hat die Bundespolizei am Dienstagmorgen an der deutsch-niederländischen Grenze einen wegen Drogenhandels verurteilten Mann festgenommen. Der 46-jährige Mann, mit niederländischer und türkischer Staatsangehörigkeit, wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht. Er war in der Türkei zu einer Haftstrafe von zwölfeinhalb Jahren verurteilt worden.

Der 46-Jährige war am Dienstag in einem Auto aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Zuge der temporären Binnengrenzkontrollen wurde das Fahrzeug gegen kurz vor 9 Uhr morgens in der Kontrollstelle an der B402 bei Schöninghsdorf durch Beamte der Bundespolizei angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 46-Jährigen ein internationaler Haftbefehl der türkischen Justiz existiert. Der Mann mit doppelter Staatsangehörigkeit war in seinem Geburtsland wegen Handels mit Betäubungsmitteln zu einer Haftstrafe von 12 Jahren und 6 Monaten verurteilt worden.

Der 46-Jährige wurde verhaftet. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde er heute Vormittag einem Richter am Amtsgericht Meppen vorgeführt und die vorläufige Festhalteanordnung erlassen. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das Auslieferungsverfahren liegt jetzt der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg vor.

