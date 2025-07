Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - Frau kann Gefängnis abwenden

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Mittwoch an der deutsch-niederländischen Grenze eine mit Haftbefehl gesuchte Frau festgenommen. Der 24-Jährigen drohten knapp drei Wochen Gefängnis.

Die Frau wurde am Morgen gegen 8:38 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Beifahrerin eines Autos aus den Niederlanden in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 auf der Rastanlage Bentheimer Wald kontrolliert.

Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellte sich heraus, dass gegen die Ukrainerin ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Sie war zuvor gerichtlich wegen Diebstahls zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von knapp drei Wochen verurteilt worden. Lediglich durch die Zahlung einer Geldstrafe von 1.140 Euro könnte der Gefängnisaufenthalt abgewendet werden.

Der Verhafteten gelang es schließlich, den haftbefreienden Betrag von 1.140 Euro aufzubringen und sie zahlte zudem knapp 100,- Euro ausstehender Verfahrenskosten.

So konnte die 24-Jährige ihre Reise im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell