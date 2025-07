Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 38jähriger Radfahrer verursacht zwei Verkehrsunfälle und führt Diebesgut mit sich

Hamm-Mitte (ots)

Unerlaubt entfernte sich ein zunächst unbekannter Fahrradfahrer am Samstag, 26. Juli 13:50 Uhr von der Sedanstraße. Hier hatte der Radfahrer die Sedanstraße in südlicher Fahrtrichtung befahren. Die Unfallzeugen gaben an, dass es aufgrund seiner unsicheren Fahrweise zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lieferwagen, Mercedes kam. Der Radfahrer streifte die Fahrzeugseite des Mercedes und stürzte. Die 30jährige Fahrerin des Mercedes beobachtete den Sturz des Radfahrers. Sie gab an, dass der Radfahrer ohne Angabe seiner Personalien auf sein Fahrrad stieg und in südlicher Richtung flüchtete. Die Fahndung nach dem Radfahrer verlief zunächst ergebnislos. Der entstandene Sachschaden wurde auf 800 Euro beziffert. Ob sich der Radfahrer bei dem Sturz verletzte, blieb zunächst unklar. Gegen 14:40 Uhr wurde der Polizei ein weiterer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Radfahrers gemeldet. Dieser ereignete sich auf dem Schwarzen Weg. Nach Zeugenaussagen war ein 38jähriger Radfahrer zunächst durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Er fuhr zunächst in Schlangenlinien auf dem Gehweg des Schwarzen Weges in Richtung Süden. Im weiteren Verlauf stieß er gegen einen geparkten Nissan Qashqaj. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 38jährige Ahlener leicht. Er wurde zur ambulanten Behandlung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Da bei ihm ein Drogenvortest positiv verlief, wurde er noch im Krankenhaus einer Blutentnahme unterzogen. Die Höhe des Sachschadens wird bei diesem Unfall auf 1.500 Euro geschätzt. Aufgrund der abgegebenen Beschreibung konnte der 38jährige schnell als der flüchtige Beteiligte des Verkehrsunfalles auf der Sedanstraße identifiziert werden. Gegen den Ahlener wird nun wegen des Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle sowie Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. In seinem Rucksack führte der 38jährige zur Unfallzeit Bekleidungsgegenstände mit sich, bei denen es sich offensichtlich um Diebesgut handelte. In den Satteltaschen des geführten Fahrrades wurde weiteres Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. An der Ware war teilweise noch die Warensicherung befestigt. Daher wurden weitere Strafverfahren unter dem Anfangsverdacht des Diebstahls gegen den Ahlener initiiert. Der Tatverdächtige konnte das Krankenhaus nach medizinischer Versorgung Blutentnahme verlassen. Bezüglich der Diebstahlsdelikte hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Verkehrsunfällen und zu den Diebstählen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

