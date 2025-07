Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: zwei Festnahmen nach gewerbsmäßigem Ladendiebstahl

Hamm-Mitte (ots)

Auf frischer Tat bei einem Ladendiebstahl betroffen wurden zwei rumänische Staatsangehörige am Freitag, 25. Juli um 16 Uhr. Die 22 und 23 Jahre alten Ladendiebe hielte sich in einem Discounter an der Werler Straße auf. Hier wurden sie durch einen 24jährigen Zeugen bei dem Ladendiebstahl beobachtet. Offenbar steckten die beiden Männer aus Gütersloh Nüsse und Pistazien in großer Menge in einen mitgeführten Rucksack. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Nach Angaben des Zeugen steckten die Langfinger Ware im Wert von 260 Euro in einen mitgeführten Rucksack. Während der 23jährige sich an der Kasse zum Bezahlen weiterer Waren anstellte, versuchte der 22jährige den Kassenbereich mitsamt dem Rucksack voller Diebesgut zu durchschreiten. Hierbei wurde er durch den Zeugen gehindert. Während der 23jährige im Kassenbereich festgehalten werden konnte, flüchtete der 22jährige ohne den Rucksack auf einen Parkplatz. Hier bestieg er ein Fahrzeug. Als er die eintreffenden Einsatzkräfte der Polizeiwache Mitte bemerkte, stieg er aus dem Fahrzeug und flüchtete zu fuß. Der 22jährige konnte nach kurzer Verfolgung von den Beamten eingeholt und überwältigt werden. Sowohl er als auch sein 23jähriger Landsmann wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam mit dem Ziel der Vorführung beim Haftrichter zugeführt. Im Fahrzeug der Tatverdächtigen konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Dieses wurde mitsamt dem Fahrzeug sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Tatverdachtes des gewerbsmäßigen Diebstahls aufgenommen. (nue)

