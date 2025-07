Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 49-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Eine 49-jährige Opelfahrerin verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 24. Juli, auf der Werler Straße leicht.

Die Hammerin befuhr gegen 18 Uhr die Werler Straße in Fahrtrichtung Süden. In Höhe der Heinrich-Lübke-Straße beabsichtige ein 38-jähriger Hyundaifahrer von westlichem Fahrbahnrand auf die Straße zu fahren, dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Frau verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (bf)

