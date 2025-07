Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rennradfahrer leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 40-jähriger Rennradfahrer verletzte sich am Donnerstag, 24. Juli, nach einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht.

Der Hammer befuhr gegen 19.25 Uhr die Straße Weingarten in nordöstliche Richtung. Zur gleichen Zeit fuhr eine 61-jährige Volvofahrerin aus der Bergstraße in Richtung Weingarten, dort kam es zum Zusammenstoß. Der Rennradfahrer verletzte sich durch die Kollision leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (bf)

