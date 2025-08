Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - Mann muss ins Gefängnis

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Montag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 19-Jährige muss ins Gefängnis.

Der Mann wurde am Abend gegen 22:40 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Mitfahrer eines Kleinbusses in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 auf dem Rastplatz Bentheimer Wald kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Polen ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls verurteilt worden und muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von anderthalb Monaten verbüßen. Nur die Zahlung einer Geldstrafe von 900,- Euro würde den Gefängnisaufenthalt abwenden.

Da der Mann die Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell