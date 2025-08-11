Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Berauscht Auto gefahren und Drogen dabei

Bild-Infos

Download

Rhede (Ems) (ots)

Beamte der Bundespolizei haben Sonntagabend an der deutsch-niederländischen Grenze einen 44-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Außerdem hatte er rund 140 Gramm Amphetamin und acht Ecstasy-Tabletten dabei.

Der 44-Jährige war als Fahrer eines PKW über den Grenzüberübergang Neurhede aus den Niederlanden eingereist, als er im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 20:45 Uhr von Bundespolizisten angehalten und kontrolliert wurde.

Bei der Kontrolle des Autos wurden zwei Tütchen mit Amphetamin aufgefunden. Zusätzlich hatte der Mann noch einen kleinen Beutel der Droge in seiner Unterhose versteckt. Darüber hinaus fanden die Beamten acht Ecstasy-Tabletten in dem Fahrzeug. Außerdem stand der Niederländer offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen. Ein bei dem 44-Jährigen durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zusammen mit den sichergestellten Betäubungsmitteln für weitere Ermittlungen an Beamte des Zollfahndungsamtes Essen, am Dienstsitz in Nordhorn übergeben.

Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Einfluss berauschender Mittel verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell