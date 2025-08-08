PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Wegen Totschlags verurteilter Mann bei Grenzkontrolle festgenommen

  • Bild-Infos
  • Download

Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat heute Morgen an der deutsch-niederländischen Grenze einen 27-jährigen Syrer festgenommen, der per internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann wurde in der Türkei wegen vorsätzlicher Tötung verurteilt und muss dort noch eine Restfreiheitsstrafe von acht Jahren und neuneinhalb Monaten verbüßen.

Der 27-Jährige war heute Morgen mit einem in den Niederlanden zugelassenen PKW nach Deutschland eingereist. Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde das Auto kurz vor sechs Uhr morgens in der Kontrollstelle an der Autobahn 280 auf der Rastanlage Bunderneuland durch Beamte der Bundespolizei angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 27-Jährigen seit Anfang Juli 2025 ein internationaler Haftbefehl der türkischen Justiz existiert. Der Syrer war in der Türkei wegen vorsätzlicher Tötung eines Mannes zu einer Haftstrafe 15 Jahren verurteilt worden, wovon er noch eine Restfreiheitsstrafe von acht Jahren und neuneinhalb Monaten verbüßen muss.

Der 27-Jährige wurde verhaftet und heute Mittag einem Richter am Amtsgericht Leer vorgeführt, der die vorläufige Festhalteanordnung gegen den Mann erließ. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das Auslieferungsverfahren liegt jetzt der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg vor.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Pressesprecher
Ralf Löning
Mobil: 01520 9054933
E-Mail: pressestelle.badbentheim@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

