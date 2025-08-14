PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Reise an der Grenze beendet - Untersuchungshaftbefehl

  • Bild-Infos
  • Download

Bad Bentheim (ots)

Ein 40-Jähriger ist am Dienstagabend an der deutsch-niederländischen Grenze von der Bundespolizei verhaftet worden. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Dem Mann wird ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Der 40-Jährige reiste als Insasse eines Fernbusses aus den Niederlanden ein, als er im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 20:50 Uhr in der Kontrollstelle auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 durch Bundespolizisten kontrolliert wurde.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Senegalese von der Justiz gesucht wurde. Ihm wird ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Last gelegt. Da er untergetaucht und flüchtig war, hatte das zuständige Gericht die Untersuchungshaft angeordnet und Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Weiterhin wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet, da der 40-Jährige keine notwendigen Grenzübertrittspapiere besaß.

Der Verhaftete wurde nach einer Nacht im Polizeigewahrsam am Mittwochvormittag einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Pressestelle
Marcel Fehr
Telefon: 05924 7892-2401
E-Mail: pressestelle.badbentheim@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

