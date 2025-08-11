Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Gefährliche Körperverletzung - 20-Jährige bei Grenzkontrolle verhaftet

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am späten Sonntagabend an der deutsch-niederländischen Grenze eine 20-Jährige verhaftet. Gegen die Frau lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Ihr wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Die 20-Jährige war Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Bus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Bus gegen 22:45 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass die Russin mit Haftbefehl von der Justiz gesucht wird. Ihr wird gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt, weshalb ein Gericht die Untersuchungshaft angeordnet hatte und im Mai 2025 Haftbefehl gegen sie erließ.

Die Frau wurde von den Bundespolizisten verhaftet. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde sie am Montagvormittag einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

