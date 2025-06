Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - Zwei Schwerverletzte nach Fahrradunfall in Wössingen

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagmittag erlitten ein Kind und ein Erwachsener bei einem Fahrradunfall auf dem Wössinger Weg schwere Verletzungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein Mann offenbar gemeinsam mit seinem 3-jährigen Sohn mit dem Fahrrad in Richtung Wöschbach unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 39-jähriger Rennradfahrer denselben Weg in gleiche Richtung, als das Kind wohl unvermittelt vom rechten Wegrand auf die linke Wegseite wechselte. In der Folge kollidierte der Rennradfahrer mit dem Jungen. Beide stürzten und verletzten sich dabei schwer.

Rettungskräfte versorgten die beiden Verletzten zunächst vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell