Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Etzbach (ots)

Am Freitag, 21.03.2025, gegen 11.35 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße (K) 60 in der Gemarkung Etzbach ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 20-jährige Fahrerin eines Pkw die K 60, aus Richtung Etzbach kommend, in Fahrtrichtung Etzbach, Ortsteil Heckenhof. Auf dem Streckenabschnitt überholte sie einen vor ihr fahrenden Kleinbus. Beim Wiedereinscheren kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Pkw wurde daraufhin von der Fahrbahn abgewiesen und überschlug sich. Die Pkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der 65-jährige Fahrer des Kleinbusses blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell