Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Vereinsheim eingebrochen

Neubrunn (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelangten unbekannte Täter gewaltsam in ein Vereinsheim in der Jüchsener Straße in Neubrunn. Die Unbekannten durchwühlten die Räumlichkeiten - nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0191838/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Ein Zusammenhang zu den Einbrüchen in Jüchsen (s. Pressemitteilung vom 25.07.2025) wird geprüft.

