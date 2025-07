Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Einbrüche - Zeugen gesucht

Jüchsen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwochnachmittag, 16:30 Uhr, bis Donnerstagmorgen gewaltsam Zutritt zu einer Firma in der Straße "Schlossgarten" in Jüchsen. Im Inneren durchsuchten sie das Gebäude, entwendeten eine Kamera im Wert von etwa 550 Euro und flüchteten unbemerkt. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Auch in ein Sportlerheim in der Queckgasse in Jüchsen drangen unbekannte Personen gewaltsam in der Zeit von Mittwochabend, 23:00 Uhr, bis Donnerstagabend, 18:00 Uhr, ein. Die Täter entwendeten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich und verschwanden in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen sowie dem Einbruch in Neubrunn (s. Pressemitteilung vom 25.07.2025) und bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zu dem/den Täter(n) geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell