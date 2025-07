Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Außenspiegel abgefahren

Zella-Mehlis (ots)

Eine Frau parkte das Auto eines Pflegedienstes Donnerstagvormittag gegen 10:00 Uhr am Fahrbahnrand in der Heinrich-Heine-Straße in Zella-Mehlis. Als sie ein paar Minuten später zu dem Pkw zurückkehrte, hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Außenspiegel an der Fahrerseite abgefahren, einen Schaden an der Tür verursacht und die Unfallstelle im Anschluss pflichtwidrig verlassen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0191250/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

