Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wohnungseinbruch

Hildburghausen (ots)

In der Zeit von Dienstagvormittag, 09:30 Uhr, bis Mittwochnachmittag, 14:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Hildburghausen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem/den Einbrecher(n) geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0190610/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell