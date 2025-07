LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Hoher Schaden nach Brand"

Benshausen (ots) - Ein Zeuge meldete in der Nacht zum Donnerstag (24.07.2025) mehrere Jugendliche am Kreisverkehr in Benshausen, welche Verkehrsschilder verdrehten, ein Schild auf die Straße legten und Feuerwerkskörper entzündeten. Der Mann sprach die fünf Personen im Alter von 13-18 Jahren an und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Vor Ort stellten die Beamten zwei weitere Feuerwerkskörper sicher. Die Minderjährigen wurden an Ihre Erziehungsberechtigten ...

mehr