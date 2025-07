Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mann verletzt - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Ein 31-Jähriger schlief Mittwochabend gegen 21:50 Uhr hinter einem Einkaufsmarkt in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl, als er plötzlich aus ungeklärter Ursache von mehreren bislang unbekannten Tätern angegriffen und verletzt wurde. Die Personen flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Der 31-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Körperverletzungshandlung geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0190779/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell