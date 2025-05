POL-PDNR: Polizei bietet Trainingsmöglichkeit für den Sporttest

Neuwied (ots) - Am späten Mittwochabend, 14.05.2025, wurde der Polizeiinspektion Neuwied ein Verkehrsunfall im Bereich der Sayner Straße in Neuwied Heimbach-Weis gemeldet. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Neuwied hatte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf gerader Strecke die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war mit mehreren am Straßenrand parkenden Fahrzeugen kollidiert. Die ...

