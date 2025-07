Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Schleusingen (ots)

Mittwochabend befanden sich mehrere Jugendliche in verschiedenen Gruppen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hildburghäuser Straße in Schleusingen. Vier Jugendliche aus der einen Gruppe liefen auf einen 17-Jährigen einer anderen Gruppe zu und machten ein paar Bemerkungen zu einem Moped. Einer der vier, der bislang nicht bekannt ist, verhielt sich aus bislang ungeklärter Ursache immer aggressiver und schubste den 17-Jährigen mehrfach bevor er ihm vermutlich Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Anschließend flüchteten die Personen. Die Polizei ermittelt wegen der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung oder den beteiligten Personen geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0190746/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

