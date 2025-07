Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motorradfahrer fliegt nach Kollision mit der Leitplanke gegen einen Baum -#polsiwi

Bad Lassphe-Hesselbach (ots)

Am Samstagnachmittag (19. Juli) ist ein 18-jähriger Fahrer einer 125er KTM auf der Kreisstraße K 36 von der Fahrbahn abgekommen. Er kollidierte mit einer Leitplanke und schleuderte anschließend gegen einen Baum.

Gegen 16:48 Uhr fuhren drei jüngere Männer mit ihren Motorrädern auf der K 36 von Bad Laasphe aus kommend in Richtung Hesselbach. Auf der schmalen und kurvenreichen Straße geriet der an der Spitze fahrende 18-Jährige im Verlauf einer Links-/Rechtskurve nach links von der Fahrbahn. Er prallte in die Leitplanke und wurde dann aufgrund der Wucht hochgeschleudert. Er flog anschließend über die Leitplanke und schleuderte gegen einen Baum. Hier blieb er schwerverletzt liegen. Ein eingesetzter Rettungshubschrauber flog ihn anschließend in ein Siegener Krankenhaus.

Der 18-Jährige gab zunächst an, dass er vermutlich vor der Kurve über "irgendwelche Gegenstände" gefahren sei und dadurch die Kontrolle über seine Maschine verloren habe. Dies konnte aber weder von den Zeugen bestätigt werden noch konnten im Rahmen der Unfallaufnahme Gegenstände gesichtet werden. Unfallursächlich dürfte daher eine nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 7.000 Euro. Die total beschädigte Maschine des Verunfallten musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die K 36.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell