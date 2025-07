Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Missglückter Überholversuch eines Pkw-Fahrers - E-Bike-Fahrerin schwerverletzt -#polsiwi

Burbach (ots)

Am Freitagnachmittag (18. Juli) ist eine 64-jährige Pedelecfahrerin nach einer Kollision mit einem Pkw schwer verletzt worden. Der 70-jährige Pkw-Fahrer hatte die Zweiradfahrerin bei einem Überholversuch touchiert.

Die 64-Jährige war gegen kurz nach 17:00 Uhr auf der Straße Kreuzborn in Burbach in Richtung Würgendorf unterwegs. Der 70-jährige Passat-Fahrer wollte die E-Bikerin überholen. Nach bisherigem Kenntnisstand touchierte er mit dem Pkw das Fahrrad der Seniorin, so dass diese zu Fall kam. Infolge des Sturzes verletzte sich die 64-Jährige schwer. Die Frau musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zum Zeitpunkt des Überholvorganges seien laut Zeugen den beiden Unfallbeteiligten mehrere Fahrzeuge entgegengekommen. Der 70-Jährige gab an, dass die Frau auf dem E-Bike "komisch am Wackeln" gewesen sei. Aufgrund der entgegenkommenden Fahrzeuge dürfte der Überholvorgang nicht mit einem ausreichenden Sicherheitsabstand durchgeführt worden sein beziehungsweise das Einscheren erfolgte zu früh. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei weist vor dem Hintergrund des Unfalles darauf hin, dass die Straßenverkehrsordnung beim Überholen von Fahrrädern einen ausreichend großen seitlichen Sicherheitsabstand fordert. Dieser liegt innerhalb der geschlossenen Ortschaft (wie in diesem Fall) bei mindestens 1,5 Meter, außerhalb geschlossener Ortschaften bei mindestens 2,0 Meter. Diese Seitenabstände berücksichtigen, dass es beim Radfahren zu leichten Schlenkern kommen kann. Für Zweiradfahrer, die keine Karosserie als Schutzhülle um sich herum haben, sind diese Abstände besonders wichtig.

