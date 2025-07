Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Lagerhalle - #polsiwi

Kreuztal (OT Kredenbach) (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag (20.07.2025) in die Lagerhalle eines Fahrradgeschäfts in der Auwiese in Kreuztal-Kredenbach eingebrochen.

Gegen 00:30 Uhr erfolgte bei der Polizei ein Einbruchalarm. Kurze Zeit später war die erste Streifenwagenbesatzung vor Ort. Dabei konnten die Beamten feststellen, dass eine Fensterscheibe gewaltsam beschädigt wurde. Die Täter waren zu dieser Zeit nicht mehr vor Ort.

Ob die Unbekannten bei ihrem Einbruch etwas entwendeten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich mit Hinweisen unter der 02732/909-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell