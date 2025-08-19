Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Duo wollte Drogen über die Grenze schmuggeln

Bild-Infos

Download

Twist (ots)

Beamte der Bundespolizei haben in der Nacht von Sonntag auf Montag an der deutsch-niederländischen Grenze einen 32-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Außerdem hatten er und sein 23 -Jähriger Begleiter diverse Drogen und Dopingmittel im Gepäck.

Die beiden polnischen Staatsangehörigen waren mit einem PKW aus den Niederlanden eingereist, als sie im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen kurz nach Mitternacht in der Kontrollstelle an der B402 bei Schöninghsdorf angehalten und kontrolliert wurden.

Bei der Kontrolle des Autos wurden dann im Gepäck der beiden Männer ein ganzes Sammelsurium an Drogen, sowie mehrere Ampullen mit Dopingmitteln aufgefunden. Da sich hierunter auch ca. 1000 Ecstasytabletten befanden, besteht der Verdacht der Einfuhr einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel.

Die beschlagnahmten Drogen und Steroide hätten zusammen auf dem Schwarzmarkt einen Straßenverkaufswert von etwa 11.000 Euro.

Außerdem stand der Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen. Ein bei dem 32-Jährigen durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme.

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und zusammen mit den sichergestellten Betäubungsmitteln für weitere Ermittlungen an Beamte des Zollfahndungsamtes Essen, am Dienstsitz in Nordhorn übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell