POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Versuchter Straßenraub - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Bonn (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Innenstadt stoppte am Mittwochabend (23.07.2025) einen Kleinwagen in der Bonner Nordstadt. Aufgefallen war der VW, weil sein Fahrer den Wagen in Schlangenlinien steuerte. Bei der Kontrolle gegen 16:35 Uhr auf der Enemoserstraße und bei der Überprüfung der ...

mehr