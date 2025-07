Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer ohne Führerschein - Beifahrer wurde per Haftbefehl gesucht

Bonn (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Innenstadt stoppte am Mittwochabend (23.07.2025) einen Kleinwagen in der Bonner Nordstadt. Aufgefallen war der VW, weil sein Fahrer den Wagen in Schlangenlinien steuerte. Bei der Kontrolle gegen 16:35 Uhr auf der Enemoserstraße und bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 35-jährigen Fahrzeugführers ergaben sich für die kontrollierenden Polizeibeamtinnen schnell Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung. Spontan gab der Mann zudem an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Zu allem Überfluss räumte er auch ein, kürzlich Cannabis konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Die Polizistinnen ordneten eine Blutprobe zur Beweissicherung an.

Eine Abfrage der Personalien des 61-jährigen Beifahrers, der mit rund 4,0 Promille stark alkoholisiert war, ergab, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Gegen den 35-jährigen wurden ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auch gegen den Halter des VW wird jetzt wegen des Zulassens oder Anordnens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt

