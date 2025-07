Polizei Bonn

POL-BN: Fund von chemischen Substanzen - Verdacht der Herstellung synthetischer Drogen - Weiterer Tatverdächtiger per Haftbefehl festgenommen - Meldung -2-

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hatte im August 2024 in einem Gebäude bei Bonn-Dransdorf eine größere Menge an chemischen Flüssigkeiten sowie Apparaturen entdeckt, die zur Herstellung synthetischer Drogen verwendet wurden. Die Flüssigkeiten waren in einer Vielzahl von Fässern und Kanistern gelagert vorgefunden worden. Das Gebäude, bei dem es sich um einen bunkerähnlichen Komplex mit zwei Untergeschossen handelt, wurde seinerzeit beschlagnahmt und durch die Polizei gesichert (siehe Pressemeldung vom 09.08.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5840204).

Die folgenden umfangreichen Ermittlungen des Kriminalkommissariat 25 der Bonner Polizei, bei denen auch das LKA eingebunden war, war ein heute 66-jähriger Tatverdächtiger u.a. wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln Mitte August 2024 festgenommen worden.

Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft war gegen ein weiteren 45-jährigen Tatverdächtigen ein Haftbefehl, ebenfalls wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln, erwirkt worden. Er wurde am heutigen Mittwoch (23.07.2025) in Bonn festgenommen. Der Tatverdächtige wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell