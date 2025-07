POL-BN: POL-BN: Bonner Polizei warnt erneut vor Online-Anlagebetrug

Bonn (ots) - Am Montagabend (21.07.2025) kam es zu einem Raubgeschehen in einem Mehrfamilienhaus in der Rilkestraße in Bonn-Beuel. Zur Tatzeit, gegen 22:30 Uhr, gelangten nach dem vorliegenden Ermittlungsstand drei Unbekannte in den Hausflur des Mehrparteienhauses und hebelten dort die Wohnungstür einer 88-jährigen Frau auf. Nach dem derzeitigen Sachstand ist davon ...

mehr