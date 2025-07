POL-BN: Alfter: 82-jähriger Kleinkraftradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bonn (ots) - Nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Rhedenstraße in Bonn-Bechlinghoven am Samstag (19.07.2025) nahm die Bonner Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Nach einem dritten Verdächtigen wird weiter gefahndet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet ...

