Polizei Bonn

POL-BN: Drei Radfahrende bei "Dooring-Unfällen" verletzt - Polizei empfiehlt "Holländischen Griff"

Bonn (ots)

Plötzlich und unachtsam geöffnete Autotüren sind für Radfahrende eine große Gefahr. Am vergangenen Sonntag (20.07.2025) bzw. am vergangenen Freitag (18.07.2025) wurden der Bonner Polizei insgesamt drei "Dooring-Unfälle" gemeldet, bei denen sich Radfahrende verletzten.

Am Freitag befuhr eine 44-jährige Fahrradfahrerin zur Unfallzeit gegen 11:55 Uhr den Bonner Talweg, als ein Autofahrer die Tür seines geparkten Pkw unachtsam öffnete. Die Radfahrerin kollidierte mit der Tür, kam zu Fall und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ebenfalls am Freitag, gegen 15:10 Uhr, war ein 42-Järiger Pedelecfahrer auf der Hermannstraße unterwegs. Der Fahrer eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos öffnete die Tür plötzlich und unvermittelt, so dass der Radfahrer nicht mehr ausweichen bzw. rechtzeitig bremsen konnte. Durch die Kollision mit der Autotür verletzte sich der 42-Jährige und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am gestrigen Sonntag gegen 12:25 Uhr öffnete ein Autofahrer auf der Rheinaustraße seine Autotür, ohne auf den Nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein 29-Jähriger Radfahrer kollidierte mit der Tür und stürzte. Auch er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei nimmt die Unfälle erneut zum Anlass, um zu warnen: Vorsicht beim Öffnen der Autotür! Ein genauer Blick nach hinten mindert die Gefahren um ein Vielfaches. Deshalb unser Tipp: Öffnen Sie die Tür Ihres Autos nicht mit der Hand, die Ihrer Tür am nächsten ist, sondern mit der anderen Hand. Dadurch drehen Sie Ihren Oberkörper automatisch herum und blicken in den toten Winkel.

Die Anwendung des sogenannten "Holländischen Griffs" wird in einem Video der Polizei Magdeburg anschaulich dargestellt:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=YHhbao_uHic&feature=emb_title

