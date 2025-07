Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bechlinghoven: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zwei Tatverdächtige festgenommen - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Rhedenstraße in Bonn-Bechlinghoven am Samstag (19.07.2025) nahm die Bonner Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Nach einem dritten Verdächtigen wird weiter gefahndet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Nach dem vorliegenden Sachstand machten sich drei zunächst unbekannte Männer zur Tatzeit, gegen 03:30 Uhr, an dem Schloss der Haustür des Einfamilienhauses zu schaffen. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend. Ein Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und alarmierte die Polizei.

Bei Eintreffen der herbeieilenden Funkstreifenwagenbesatzungen flüchteten die Männer in verschiedene Richtungen. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung, an der auch Diensthundführer beteiligt waren, konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 41 Jahren gestellt werden. Sie wurden vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Der dritte Verdächtige konnte bislang nicht gefasst werden.

Ein im Umfeld festgestelltes Fahrzeug, mit dem die Männer nach dem bisherigen Sachstand zum Tatort gekommen sein dürften, wurde sichergestellt.

Nach den ersten Maßnahmen der Kriminalwache wurde der 19-jährige Festgenommene wieder entlassen, da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen.

Der 41-jährige war zur Fahndung ausgeschrieben. Er hat noch eine Restfreiheitsstrafe im Maßregelvollzug zu verbüßen und wurde in eine entsprechende Klinik überstellt.

Das Kriminalkommissariat 13 übernahm die weiteren Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit dem versuchten Wohnungseinbruch in Verbindung stehen könnten, nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

