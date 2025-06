Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Radmuttern an PKW gelöst

Lebach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter löste vorsätzlich die Radmuttern an allen vier Reifen eines PKW, der ordnungsgemäß auf einem öffentlichen Parkplatz in der Markstraße (Unterführung B268) in Lebach abgestellt war. Die Tat ereignete sich vermutlich in den späten Abend- bzw. Nachtstunden, die genaue Tatzeit steht nicht fest. Wer Angaben zur Tat oder zum Täter machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach telefonisch unter der Rufnummer 06881-5050 oder via E-Mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen. Des Weiteren werden Personen, die ihre Fahrzeuge während der letzten 2-3 Wochen auf dem besagten Parkplatz abgestellt hatten, gebeten, ihre Reifen zu kontrollieren und mögliche weitere Taten zur Anzeige zu bringen.

