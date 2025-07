Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Raubgeschehen in Wohnung - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Bonn (ots)

Am Montagabend (21.07.2025) kam es zu einem Raubgeschehen in einem Mehrfamilienhaus in der Rilkestraße in Bonn-Beuel.

Zur Tatzeit, gegen 22:30 Uhr, gelangten nach dem vorliegenden Ermittlungsstand drei Unbekannte in den Hausflur des Mehrparteienhauses und hebelten dort die Wohnungstür einer 88-jährigen Frau auf.

Nach dem derzeitigen Sachstand ist davon auszugehen, dass ein Täter die Wohnung betrat, nach Wertsachen durchsuchte und dabei Schmuck und Bargeld entwendete. Als der Unbekannte auf die Seniorin traf, forderte er diese zur Herausgabe weiterer Wertsachen auf. Der Unbekannte hielt die Seniorin fest und entwendete ihr unter Drohungen mehrere getragene Schmuckstücke. Anschließend verließ er die Wohnung.

Die von der alarmierten Polizei umgehend eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung der Tatverdächtigen.

Zu dem Tatverdächtigen, der in der Wohnung agierte, liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor:

- ca. 20-25 Jahre alter Mann - ca. 164 cm groß, mit schmaler Statur - sprach akzentfrei deutsch - schwarz gekleidet, trug schwarze Handschuhe sowie eine weiße, medizinische Gesichtsmaske

Zu den beiden Verdächtigen, die sich im Hausflur aufhielten, liegt aktuell keine Beschreibung vor.

Nach den ersten Maßnahmen durch die Bonner Kriminalwache führt das Kriminalkommissariat 13 die weiteren Ermittlungen zu dem Raubgeschehen. Dabei bitten die Ermittler auch um Hinweise möglicher Zeugen. Wer im Tatzeitraum im Bereich der Rilkestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de an die Ermittler zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell