Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter hob in Supermarkt mit Kartendublette Bargeld ab - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Das zuständige Kriminalkommissariat 24 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bislang unbekannten Mann, der verdächtig ist, am 07.03.2025 in drei Transaktionen jeweils Bargeld in einem Supermarkt in der Bonner Weststadt abgehoben zu haben.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen erlangten Unbekannte zuvor Zugang zum Online-Banking der Geschädigten und erstellten mit den so gewonnenen Daten vermutlich eine Kartendublette, die der Tatverdächtige in dem Supermarkt einsetzte.

Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt. Deshalb veröffentlicht die Polizei Fotos, die den Täter zeigen. Die Bilder sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/175343

Wer Angaben zur Identität des Verdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk24.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

