FW-MG: Brand in Restaurant, eine Person mit Rauchgasvergiftung

Mönchengladbach-Stadtmitte, 28.07.2024, 15:45 Uhr, Hindenburgstraße (ots)

Heute kam es in einem Restaurant auf der Hindenburgstraße zu einem Brand im Küchenbereich. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte es unter der Absaugung in der offenen Küche. Das Feuer hatte sich bereits in die Abzugsanlage ausgebreitet. Mitarbeiter hatten bereits erste Löschmaßnahmen mit einem Feuerlöscher eingeleitet und das Restaurant vorbildlich geräumt. Hierbei zog sich eine Person eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Sie wurde nach einer Erstversorgung in ein städtische Krankenhaus transportiert. Durch die Feuerwehrkräfte erfolgte eine Brandbekämpfung mit C-Strahlrohr und Pulverlöscher. Insgesamt zwei Einsatztrupps unter Atemschutz kamen dabei zum Einsatz. Um das Feuer gezielt löschen zu können, musste die Absauganlage an mehreren Stellen geöffnet werden. Die Entrauchung der Restauranträume erfolgte mit einem Hochleistungslüfter. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Lebensmittelkontrolleur vom städtischen Fachbereich Verbraucherschutz und Tiergesundheit und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Heinrich Roemgens

