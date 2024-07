Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Gasgeruch im Keller eines Mehrfamilienhauses

Mönchengladbach-Rheydt, 24.07.2024, 17:12 Uhr, Friedrich-Ebert-Straße (ots)

Am heutigen Nachmittag nahm eine Bewohnerin im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses Gasgeruch wahr und setzte einen Notruf an die Leitstelle der Feuerwehr ab. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten im Treppenraum und im Kellergeschoss einen Gasgeruch feststellen. Ein Angriffstrupp unter Atemschutz führte Messungen durch. Eine zündfähige Gaskonzentration war dabei nicht festzustellen. Der Hauptgashahn wurde abgeschiebert. Der Kellerbereich und der Treppenraum wurden quergelüftet. Zur weiteren Störungsbeseitigung wurde die Einsatzstelle an die NEW´ übergeben.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Mario Valles-Fernandez

