Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte richteten erheblichen Sachschaden an - Wer kennt diesen Tatverdächtigen?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 15 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Er soll sich, gemeinsam mit mehreren Mittätern, in dem Tatzeitraum vom 27.12.2024 bis zum 29.12.2024 zunächst Zugang zu einem Parkhaus sowie einem angrenzenden Rohbau in Bonn-Oberkassel verschafft haben. Durch das Anzünden von Baumaterialien, Graffiti und Auslösen von Feuerlöschern richteten die Tatverdächtigen einen Sachschaden von etwa 20.000 Euro an.

Einer der Täter wurde durch eine Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet.

Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zu Identifizierung des Tatverdächtigen geführt. Deshalb veröffentlicht die Polizei auf richterlichen Beschluss Fotos, die den Täter zeigen. Die Bilder sind unter https://polizei.nrw/fahndung/175407 im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk15.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

