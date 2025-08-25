Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots)

Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei ein Handyfoto und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Das Foto finden Sie hier: https://duesseldorf.polizei.nrw/fahndung/178354

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Der auf dem Foto abgebildete Mann soll am 1. Februar 2025 gegen 13.05 Uhr in Herne eine gefährliche Körperverletzung begangen haben.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige war gemeinsam mit einem weiteren Tatverdächtigen mit der Bahn der Linie 306 in Fahrtrichtung Wanne-Eickel Hauptbahnhof unterwegs. Nachdem sie an der Haltestelle "Am Buschmannshof" ausgestiegen waren, griffen sie einen Mann (22, aus Herne), der in der gleichen Bahn gewesen war, an und schlugen ihm mehrfach ins Gesicht. Danach flüchten sie zunächst in Richtung Hauptstraße / Gerichtsstraße.

Ein Zeuge (39, aus Bochum) verständigte die Polizei. Kurz darauf kam der auf dem Foto abgebildete Mann wieder zurück und schlug auch dem Zeugen mit den Fäusten ins Gesicht.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell