PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots)

Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei ein Handyfoto und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Das Foto finden Sie hier: https://duesseldorf.polizei.nrw/fahndung/178354

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Der auf dem Foto abgebildete Mann soll am 1. Februar 2025 gegen 13.05 Uhr in Herne eine gefährliche Körperverletzung begangen haben.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige war gemeinsam mit einem weiteren Tatverdächtigen mit der Bahn der Linie 306 in Fahrtrichtung Wanne-Eickel Hauptbahnhof unterwegs. Nachdem sie an der Haltestelle "Am Buschmannshof" ausgestiegen waren, griffen sie einen Mann (22, aus Herne), der in der gleichen Bahn gewesen war, an und schlugen ihm mehrfach ins Gesicht. Danach flüchten sie zunächst in Richtung Hauptstraße / Gerichtsstraße.

Ein Zeuge (39, aus Bochum) verständigte die Polizei. Kurz darauf kam der auf dem Foto abgebildete Mann wieder zurück und schlug auch dem Zeugen mit den Fäusten ins Gesicht.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 11:15

    POL-BO: Betrugsdelikt: Wer kennt diesen Mann?

    Bochum (ots) - Nach einem Betrugs-Delikt in Bochum-Hofstede veröffentlicht die Polizei mit richterlichem Beschluss ein Foto und fragt: Wer kennt diesen Mann? Das Foto des Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/177818 Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, hat sich die Fahndung erledigt. Der Vorfall hat sich am 10. März (Montag) gegen 14 Uhr im Bereich des Einkaufszentrums an der Dorstener ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 11:35

    POL-BO: Fanschal geraubt - Polizei sucht Zeugen!

    Bochum (ots) - Zu einem Raubdelikt kam es am heutigen 24. August, gegen 1.20 Uhr im Bereich der Bochumer-Innenstadt. In 24-jähriger Wittener war auf der Kortumstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 2 wurde er von drei unbekannten jungen Männern angehalten und aufgefordert, seinen umgehängten Fanschal zu übergeben. Nachdem er der Aufforderung nachgekommen war, schlug einer der Männer ihn. Anschließend entfernte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren