Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungs-Einbruchs-Radar - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Bochum, Herne, Witten (ots)

"Wohnung sichern, aufmerksam sein, ,110' wählen!" Das sind die entscheidenden Handlungsempfehlungen für alle Bürgerinnen und Bürger im Kampf gegen die Wohnungseinbrecher.

Die Polizei Bochum möchte, dass sich die Menschen in unserem Revier in ihren eigenen vier Wänden sicher fühlen. Dazu gehört, dass Sie über die fortlaufende Entwicklung der Einbruchskriminalität in Bochum, Herne und Witten informiert sind.

Wir stellen Ihnen heute wieder eine Übersichtskarte zur Verfügung, in der die Wohnungseinbrüche der zurückliegenden Woche in den einzelnen Stadtteilen verzeichnet sind. Auch aus Gründen des Datenschutzes verzichten wir darauf, die genauen Örtlichkeiten der Einbruchstatorte, sprich die Straßen samt Hausnummern, kartenmäßig zu erfassen.

Wir hoffen, dass sich unsere Bürgerinnen und Bürger noch stärker mit dem Thema "Wohnungseinbrüche" beschäftigen, wenn sie sehen, dass in ihrem "Viertel" eingebrochen worden ist.

Informationen zu allen Belangen rund um den Schutz vor Wohnungseinbruch erhalten Sie kostenlos beim Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz unter der Rufnummer 0234 909-4040.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

  • 24.08.2025 – 11:35

    POL-BO: Fanschal geraubt - Polizei sucht Zeugen!

    Bochum (ots) - Zu einem Raubdelikt kam es am heutigen 24. August, gegen 1.20 Uhr im Bereich der Bochumer-Innenstadt. In 24-jähriger Wittener war auf der Kortumstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 2 wurde er von drei unbekannten jungen Männern angehalten und aufgefordert, seinen umgehängten Fanschal zu übergeben. Nachdem er der Aufforderung nachgekommen war, schlug einer der Männer ihn. Anschließend entfernte ...

  • 24.08.2025 – 04:47

    POL-BO: Zeugen nach Raubdelikt in Bochum gesucht

    Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt in Bochum-Langendreer am Samstagmorgen, 23. August, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen. Ein 28-jähriger Bochumer befand sich gegen 6.00 Uhr vor einem Haus an der Wischelinkstraße 3, als er laut eigener Aussage von drei unbekannten Männern mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seines Bargeldes aufgefordert wurde. Nachdem der Bochumer der Aufforderung Folge leistete, hätten ...

  • 24.08.2025 – 04:33

    POL-BO: Radfahrerin (44) kollidiert mit Fußgänger (57): Beide verletzt

    Witten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Witten sind am Samstag, 23. August, zwei Personen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 44-jährige Wittenerin gegen 1.05 Uhr mit ihrem Rennrad auf dem Gehweg der Wittener Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 97 kollidierte sie aus bislang unbekannter Ursache mit einem 57-jährigen Fußgänger aus ...

