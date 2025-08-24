PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Raubdelikt in Bochum gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Raubdelikt in Bochum-Langendreer am Samstagmorgen, 23. August, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen.

Ein 28-jähriger Bochumer befand sich gegen 6.00 Uhr vor einem Haus an der Wischelinkstraße 3, als er laut eigener Aussage von drei unbekannten Männern mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seines Bargeldes aufgefordert wurde. Nachdem der Bochumer der Aufforderung Folge leistete, hätten die Täter ihn geschlagen und mit dem Messer attackiert. Ein vierter Tatverdächtiger soll an der Ecke Alte Bahnhofstraße / Ovelackerstraße gestanden und Ausschau gehalten haben. Schließlich seien die Kriminellen in Richtung Langendreer Markt geflüchtet.

Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Laut Zeugenangaben sollen die Täter etwa 25 bis 35 Jahre alt sein und ein "arabisches Erscheinungsbild" haben. Zudem hätten sie gebrochenes Deutsch mit arabischem Akzent sowie mutmaßlich Arabisch gesprochen. Zwei der Männer seien schlank und ca. 170 bis 180 cm groß. Einer der beiden habe schwarze Handschuhe getragen, der andere einen langen schwarzen Bart. Der dritte Täter soll 180 bis 190 cm groß und sehr schlank sein. Alle hätten dunkle Kleidung und Kapuzen getragen.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

  • 24.08.2025 – 04:33

    POL-BO: Radfahrerin (44) kollidiert mit Fußgänger (57): Beide verletzt

    Witten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Witten sind am Samstag, 23. August, zwei Personen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 44-jährige Wittenerin gegen 1.05 Uhr mit ihrem Rennrad auf dem Gehweg der Wittener Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 97 kollidierte sie aus bislang unbekannter Ursache mit einem 57-jährigen Fußgänger aus ...

  • 23.08.2025 – 19:36

    POL-BO: Wohnungseinbruch in Bochum-Langendreer: Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - In den frühen Morgenstunden des 23. August kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Langendreerstraße in Bochum- Langendreer zu einem Wohnungseinbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen hörte ein Anwohner (53, aus Bochum) gegen 03.10 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Hausflur. Als er der Ursache nachging, stellt er fest, dass die Hauseingangstür ...

  • 23.08.2025 – 04:17

    POL-BO: Unfallflucht in Bochum: Kradfahrer (62) verletzt - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

    Bochum (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Freitag, 22. August, in Bochum sucht die Polizei einen beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 19-jähriger Duisburger gegen 16.05 Uhr mit seinem Pkw den mittleren Fahrstreifen des Schwanenmarktes in Richtung Nordring. Kurz vor der Einmündung Castroper Straße wechselte ...

