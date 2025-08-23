Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht in Bochum: Kradfahrer (62) verletzt - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Freitag, 22. August, in Bochum sucht die Polizei einen beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 19-jähriger Duisburger gegen 16.05 Uhr mit seinem Pkw den mittleren Fahrstreifen des Schwanenmarktes in Richtung Nordring. Kurz vor der Einmündung Castroper Straße wechselte plötzlich ein blauer Kleinwagen vor ihm von der linken auf die mittlere Spur. Um eine Kollision zu vermeiden, führte der Duisburger eine Gefahrenbremsung durch und kam zum Stehen. Ein nachfolgender Kleinkraftradfahrer (62, aus Bochum) musste ebenfalls stark abbremsen. Hierbei kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der unbekannte Fahrer des blauen Kleinwagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich laut Zeugenangaben um ein Fahrzeug der Marke VW.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Autofahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

